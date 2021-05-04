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#Лига чемпионов #Реал #Челси

Где смотреть матч «Челси» – «Реал», 5 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов

04 мая, 12:17

«Челси» и «Реал» проведут ответный полуфинальный матч в Лиге чемпионов. Он стартует 5 мая в 22:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:45 по Москве. 

Первый матч «Реала» и «Челси» завершился со счетом 1:1. Тогда забили Пулишич и Бензема.

За все время «Челси» и «Реал» провели друг с другом шесть матчей. Каждый клуб имеет по две победы.

Финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле. Дата проведения – 29 мая.

Прогноз на матч «Челси» – «Реал»

Матч завершен
Челси
Лондон
Вернер 28
Маунт 85
2:0
Матч завершен
Реал
Мадрид
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