Где смотреть матч «Челси» – «Реал», 5 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов

«Челси» и «Реал» проведут ответный полуфинальный матч в Лиге чемпионов. Он стартует 5 мая в 22:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:45 по Москве.

Первый матч «Реала» и «Челси» завершился со счетом 1:1. Тогда забили Пулишич и Бензема.

За все время «Челси» и «Реал» провели друг с другом шесть матчей. Каждый клуб имеет по две победы.

Финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле. Дата проведения – 29 мая.

Прогноз на матч «Челси» – «Реал»