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Где смотреть матч «Челси» – «Реал», 5 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
04 мая, 12:17
«Челси» и «Реал» проведут ответный полуфинальный матч в Лиге чемпионов. Он стартует 5 мая в 22:00 по московскому времени.
«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:45 по Москве.
Первый матч «Реала» и «Челси» завершился со счетом 1:1. Тогда забили Пулишич и Бензема.
За все время «Челси» и «Реал» провели друг с другом шесть матчей. Каждый клуб имеет по две победы.
Финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле. Дата проведения – 29 мая.
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