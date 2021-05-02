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Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», 2 мая 2021 года
02 мая, 12:24
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в 34-м туре АПЛ. Время начала матча – 2 мая в 18:30.
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»
Котировки букмекеров:
- Победа «МЮ» – 2,85
- Ничья – 3,50
- Победа «Ливерпуля» – 2,48
«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в АПЛ. Он отстает от лидирующего «Ман Сити» на 13 очков. Если клуб проигрывает «Ливерпулю», то становится чемпионом.
«Ливерпуль» сыграл вничью три матча подряд во всех турнирах. «Манчестер Юнайтед» не проигрывает семь матчей. В шести из них команда победила.
29 апреля «МЮ» разгромил «Рому» со счетом 6:2 в полуфинале Лиги Европы. «Ливерпуль» уже вылетел из Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей проиграл «Реалу».
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