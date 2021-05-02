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Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», 2 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция матча АПЛ
02 мая, 11:58
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в 34-м туре АПЛ. Игра начнется 2 мая в 18:30 по московскому времени.
Okko проведет прямую трансляцию матча. Александр Елагин прокомментирует игру в классическом стиле.
Еще будут доступны отдельные трансляции для болельщиков команд. Денис Алхазов проведет репортаж со стороны фаната «МЮ», Филипп Кудрявцев – со стороны «Ливерпуля».
От результата этой игры зависит положение «Ман Сити». Он может стать чемпионом АПЛ, если «Ливерпуль» выиграет этот матч.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», 2 мая 2021 года
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