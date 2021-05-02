Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», 2 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция матча АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в 34-м туре АПЛ. Игра начнется 2 мая в 18:30 по московскому времени.

Okko проведет прямую трансляцию матча. Александр Елагин прокомментирует игру в классическом стиле.

Еще будут доступны отдельные трансляции для болельщиков команд. Денис Алхазов проведет репортаж со стороны фаната «МЮ», Филипп Кудрявцев – со стороны «Ливерпуля».

От результата этой игры зависит положение «Ман Сити». Он может стать чемпионом АПЛ, если «Ливерпуль» выиграет этот матч.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», 2 мая 2021 года