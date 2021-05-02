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Прогноз на матч «Зенит» – «Локомотив», 2 мая 2021 года
02 мая, 12:10
«Зенит» и «Локомотив» сыграют в 28-м туре РПЛ. Старт матча – 2 мая в 19:00 по Москве.
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»
Котировки букмекеров:
- Победа «Зенита» – 1,53
- Ничья – 4,60
- Победа «Локомотива» – 6,00
«Зенит» опережает «Локомотив» на шесть очков. Если он выигрывает этот матч, то автоматически становится чемпионом.
«Локомотив» ни разу не потерял очки в весенней части сезона РПЛ. Клуб идет на серии из 11 побед подряд.
«Зенит» и «Локомотив» уже играли в шестом туре РПЛ. Итог той игры – 0:0. За всю историю «Зенит» и «Локомотив» провели 57 матчей. Каждый клуб имеет по 17 побед.
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