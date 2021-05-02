Прогноз на матч «Зенит» – «Локомотив», 2 мая 2021 года

«Зенит» и «Локомотив» сыграют в 28-м туре РПЛ. Старт матча – 2 мая в 19:00 по Москве.

Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»

Котировки букмекеров:

Победа «Зенита» – 1,53

Ничья – 4,60

Победа «Локомотива» – 6,00

«Зенит» опережает «Локомотив» на шесть очков. Если он выигрывает этот матч, то автоматически становится чемпионом.

«Локомотив» ни разу не потерял очки в весенней части сезона РПЛ. Клуб идет на серии из 11 побед подряд.

«Зенит» и «Локомотив» уже играли в шестом туре РПЛ. Итог той игры – 0:0. За всю историю «Зенит» и «Локомотив» провели 57 матчей. Каждый клуб имеет по 17 побед.