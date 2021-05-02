Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив», 2 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция матча РПЛ

«Зенит» и «Локомотив» сыграют в матче, где может определиться чемпион России. Для этого «Зениту» нужна победа.

«Матч ТВ» покажет игру 28-го тура РПЛ в прямом эфире. Старт трансляции – 18:55 по Москве. В 18:30 начнется трансляция на канале «Матч Премьер». Там будет студия.

«Локомотив» еще ни разу не потерял очки в весенней части сезона РПЛ. Он отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

«Зенит» и «Локомотив» уже играли в этом сезоне РПЛ. Игра в Москве завершилась со счетом 0:0.

Прогноз на матч «Зенит» – «Локомотив», 2 мая 2021 года