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#РПЛ #Зенит #Локомотив

Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив», 2 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция матча РПЛ

02 мая, 11:50

«Зенит» и «Локомотив» сыграют в матче, где может определиться чемпион России. Для этого «Зениту» нужна победа.

«Матч ТВ» покажет игру 28-го тура РПЛ в прямом эфире. Старт трансляции – 18:55 по Москве. В 18:30 начнется трансляция на канале «Матч Премьер». Там будет студия.

«Локомотив» еще ни разу не потерял очки в весенней части сезона РПЛ. Он отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

«Зенит» и «Локомотив» уже играли в этом сезоне РПЛ. Игра в Москве завершилась со счетом 0:0.

Прогноз на матч «Зенит» – «Локомотив», 2 мая 2021 года

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 19
Азмун 39
Азмун 45
Азмун 46
Дзюба 51
Малком 67
6:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Камано 56
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