Лига Европы
Рауль Альбиоль
Арсенал
Вильярреал
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#Лига Европы #Арсенал #Вильярреал #Рауль Альбиоль

«Вильярреал» обыграл «Арсенал» в полуфинале Лиги Европы. Победный гол забил 35-летний Альбиоль

вчера, 23:54

«Вильярреал» выиграл у «Арсенала» со счетом 2:1 в полуфинале Лиги Европы.

35-летний защитник Рауль Альбиоль забил победный гол еще в первом тайме. До этого Альбиоль забивал в ворота киевского «Динамо». В сезоне Примеры у него нет голов.

Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос получил две желтые карточки. «Арсенал» заканчивал игру в меньшинстве. У «Вильярреала» на 77-й минуте удалился Капу.

Ответная игра «Арсенала» и «Вильярреала» пройдет 6 мая.

Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Тригерос 5
Альбиоль 29
Альбиоль 29
2:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Пепе 73
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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