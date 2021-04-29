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Рауль Альбиоль
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«Вильярреал» обыграл «Арсенал» в полуфинале Лиги Европы. Победный гол забил 35-летний Альбиоль
вчера, 23:54
«Вильярреал» выиграл у «Арсенала» со счетом 2:1 в полуфинале Лиги Европы.
35-летний защитник Рауль Альбиоль забил победный гол еще в первом тайме. До этого Альбиоль забивал в ворота киевского «Динамо». В сезоне Примеры у него нет голов.
Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос получил две желтые карточки. «Арсенал» заканчивал игру в меньшинстве. У «Вильярреала» на 77-й минуте удалился Капу.
Ответная игра «Арсенала» и «Вильярреала» пройдет 6 мая.
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