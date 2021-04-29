«Вильярреал» обыграл «Арсенал» в полуфинале Лиги Европы. Победный гол забил 35-летний Альбиоль

«Вильярреал» выиграл у «Арсенала» со счетом 2:1 в полуфинале Лиги Европы.

35-летний защитник Рауль Альбиоль забил победный гол еще в первом тайме. До этого Альбиоль забивал в ворота киевского «Динамо». В сезоне Примеры у него нет голов.

Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос получил две желтые карточки. «Арсенал» заканчивал игру в меньшинстве. У «Вильярреала» на 77-й минуте удалился Капу.

Ответная игра «Арсенала» и «Вильярреала» пройдет 6 мая.