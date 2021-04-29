«Барселона» проиграла перенесенный матч Примеры. Победа выводила ее на первое место

«Барселона» проиграла «Гранаде» со счетом 1:2. Единственный гол в ее составе забил Лионель Месси. 39-летний Хорхе Молина – автор победного гола в этом матче.

Как теперь выглядит верхняя часть таблицы Примеры:

«Атлетико» – 73 очка «Реал» – 71 «Барселона» – 71 «Севилья» – 70

В Примере остается еще пять туров. 8 мая «Барселона» и «Атлетико» сыграют друг с другом. На следующий день будет матч «Реала» и «Севильи».