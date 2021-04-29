Барселона
Примера
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#Барселона #Примера

«Барселона» проиграла перенесенный матч Примеры. Победа выводила ее на первое место

28 минут назад

«Барселона» проиграла «Гранаде» со счетом 1:2. Единственный гол в ее составе забил Лионель Месси. 39-летний Хорхе Молина – автор победного гола в этом матче.

Как теперь выглядит верхняя часть таблицы Примеры:

  1. «Атлетико» – 73 очка
  2. «Реал» – 71
  3. «Барселона» – 71
  4. «Севилья» – 70

В Примере остается еще пять туров. 8 мая «Барселона» и «Атлетико» сыграют друг с другом. На следующий день будет матч «Реала» и «Севильи».

Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 23
1:2
Матч завершен
Гранада
Гранада
Мачис 63
Молина 79
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