Маркиньос
Лига чемпионов
ПСЖ
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#Маркиньос #Лига чемпионов #ПСЖ

Маркиньос забил третий гол в этом сезоне Лиги чемпионов. Его гол = победа «ПСЖ»

вчера, 22:27

Защитник сделал это в первом полуфинальном матче ЛЧ с «Манчестер Сити» на 15-й минуте.

До этого Маркиньос забивал в двух матчах Лиги чемпионов, которые закончились победами «ПСЖ»:

✅ Против «Манчестер Юнайтед» в группе (3:1).

✅ Против «Баварии» в четвертьфинале (3:2).

Это повторение его самого результативного сезона в Лиге чемпионов. Столько же он забил в ЛЧ-2013/14.

В Лиге 1 Маркиньос провел 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Маркиньос 15
1:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Де Брюйне 64
Марез 71
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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