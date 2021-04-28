Маркиньос забил третий гол в этом сезоне Лиги чемпионов. Его гол = победа «ПСЖ»

До этого Маркиньос забивал в двух матчах Лиги чемпионов, которые закончились победами «ПСЖ»:

✅ Против «Манчестер Юнайтед» в группе (3:1).

✅ Против «Баварии» в четвертьфинале (3:2).

Это повторение его самого результативного сезона в Лиге чемпионов. Столько же он забил в ЛЧ-2013/14.

В Лиге 1 Маркиньос провел 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу.