Маркиньос
Лига чемпионов
ПСЖ
Маркиньос забил третий гол в этом сезоне Лиги чемпионов. Его гол = победа «ПСЖ»
вчера, 22:27
Защитник сделал это в первом полуфинальном матче ЛЧ с «Манчестер Сити» на 15-й минуте.
До этого Маркиньос забивал в двух матчах Лиги чемпионов, которые закончились победами «ПСЖ»:
✅ Против «Манчестер Юнайтед» в группе (3:1).
✅ Против «Баварии» в четвертьфинале (3:2).
Это повторение его самого результативного сезона в Лиге чемпионов. Столько же он забил в ЛЧ-2013/14.
В Лиге 1 Маркиньос провел 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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