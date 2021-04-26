«Барселона» лидирует в Примере по потерянным очкам. «Атлетико» опять проиграл

«Атлетико» проиграл «Атлетику» из Бильбао со счетом 1:2. Теперь в таблице Примеры сложилась такая ситуация:

«Атлетико» – 33 матча, 73 очка «Реал» – 33 матча, 71 очко «Барселона» – 32 матча, 71 очко «Севилья» – 33 матча, 70 очков

«Атлетико» терял очки в трех из пяти последних матчей. Если «Барселона» выиграет перенесенный матч, она возглавит таблицу Примеры.

«Барселона» и «Атлетико» сыграют в 35-м туре Примеры.