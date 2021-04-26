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«Барселона» лидирует в Примере по потерянным очкам. «Атлетико» опять проиграл
2 часа назад
«Атлетико» проиграл «Атлетику» из Бильбао со счетом 1:2. Теперь в таблице Примеры сложилась такая ситуация:
- «Атлетико» – 33 матча, 73 очка
- «Реал» – 33 матча, 71 очко
- «Барселона» – 32 матча, 71 очко
- «Севилья» – 33 матча, 70 очков
«Атлетико» терял очки в трех из пяти последних матчей. Если «Барселона» выиграет перенесенный матч, она возглавит таблицу Примеры.
«Барселона» и «Атлетико» сыграют в 35-м туре Примеры.
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