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#Барселона #Футбол #Реал #Примера #Севилья #Атлетико

«Барселона» лидирует в Примере по потерянным очкам. «Атлетико» опять проиграл

2 часа назад

«Атлетико» проиграл «Атлетику» из Бильбао со счетом 1:2. Теперь в таблице Примеры сложилась такая ситуация:

  1. «Атлетико» – 33 матча, 73 очка
  2. «Реал» – 33 матча, 71 очко
  3. «Барселона» – 32 матча, 71 очко
  4. «Севилья» – 33 матча, 70 очков

«Атлетико» терял очки в трех из пяти последних матчей. Если «Барселона» выиграет перенесенный матч, она возглавит таблицу Примеры.

«Барселона» и «Атлетико» сыграют в 35-м туре Примеры.

Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Беренгер 8
Мартинес 86
2:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Савич 77
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