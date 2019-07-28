Азмуну не хватило трех секунд, чтобы забить самый быстрый гол в истории РПЛ

12-я секунда – не рекорд. Пока он принадлежит экс-форварду «Спартака» Эммануэлю Эменике, который забил на 10-й секунде в ворота «Алании» в 2012 году. Кстати, это был первый гол «Спартака» в официальных матчах под руководством Унаи Эмери.

В истории чемпионатов России был еще более ранний гол – в 1999 году игрок «Шинника» Алексей Бычков забил «Ротору» на девятой секунде.