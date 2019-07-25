Тульский «Арсенал» провалил исторический матч. Поражение от 274-й команды рейтинга УЕФА

«Арсенал» занял шестое место в прошлом сезоне РПЛ и сумел попасть в Лигу Европы. Жеребьевка определила в соперники азербайджанский «Нефтчи».

Что за соперник – «Нефтчи»

• Это вторая команда Азербайджана, чемпионат она последний раз выигрывала шесть лет назад, в прошлом сезоне заметно (на восемь очков) отстала от чемпиона «Карабаха».

• По стоимости заявка «Нефтчи» втрое дешевле заявки «Арсенала» (10 миллионов евро против 30). Самый дорогой игрок – Багалий Дабо, центрфорвард стоимостью в миллион евро. Он же – второй бомбардир чемпионата Азербайджана в прошлом сезоне (14 голов).