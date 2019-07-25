Тульский «Арсенал» провалил исторический матч. Поражение от 274-й команды рейтинга УЕФА
«Арсенал» занял шестое место в прошлом сезоне РПЛ и сумел попасть в Лигу Европы. Жеребьевка определила в соперники азербайджанский «Нефтчи».
Что за соперник – «Нефтчи»
• Это вторая команда Азербайджана, чемпионат она последний раз выигрывала шесть лет назад, в прошлом сезоне заметно (на восемь очков) отстала от чемпиона «Карабаха».
• По стоимости заявка «Нефтчи» втрое дешевле заявки «Арсенала» (10 миллионов евро против 30). Самый дорогой игрок – Багалий Дабо, центрфорвард стоимостью в миллион евро. Он же – второй бомбардир чемпионата Азербайджана в прошлом сезоне (14 голов).
• В команде есть игроки самых разных национальностей – есть футболисты из Греции, Сенегала, Гвинеи, Бразилии, Сербии и даже Гаити. Пожалуй, самый известный из них – Эмин Махмудов, капитан команды. В России он выступал в составе нескольких клубов, провел 16 матчей за «Спартак», где, кстати, играл с Кириллом Комбаровым – нынешним капитаном тульского «Арсенала».
• В четырех своих матчах против российских команд «Нефтчи» ничего не забил – 0:0 и 0:2 с ЦСКА, дважды по 0:1 с «Рубином».
• Чтобы попасть на «Арсенал», «Нефтчи» понадобилось пройти молдавскую «Сперанцу». Проблем это не составило – азербайджанцы напихали девять голов молдаванам (6:0, 3:0).
• «Нефтчи» занимает в рейтинге УЕФА 274-е место.
Как начал сезон «Арсенал»
Туляки провели неплохой матч с «Динамо» (1:1) и очень приличный против «Крыльев Советов» (3:2). Итого – четыре очка, да и забивают всем подряд и по-разному, Григалава – дальним ударом, Ткачев – на опережение, Кангва – без помех, Тудорие – изловчился в борьбе.
Лесовой запомнился эффектными обводками в игре с «Динамо», Комбаров – множеством отборов в Самаре, команда атаковала очень резко и агрессивно, словом, казалось, «Арсенал» готов к старту в еврокубках даже несмотря на потерю Бакаева, Мирзова, Джорджевича и Кадири, у которых закончились сроки аренды.
Как «Арсенал» сыграл с «Нефтчи»
Это дебют для команды в еврокубках. На стадионе было красиво.
• Игорь Черевченко произвел только одно изменение по сравнению с игрой против «Крыльев» – вместо травмированного Кангвы вышел замбиец Банда, сыгравший 73 минуты против «Динамо».
• В игре было очень много остановок, медштабы обоих клубов не скучали. Жесткий матч.
• Защита у «Арсенала» сыгранная, тем более непонятно, что случилось в моменте с пропущенным мячом – против автора гола Дарио в центре обороны действовали правый защитник Комбаров и опорник Чаушич, Беляев помешать не смог, Григалавы рядом не было вообще, как и Альвареса – по флангу за автором голевого паса летел Ткачев.
• 0:1 после первого тайма, Черевченко в перерыве убрал с поля Банду и Тудорие – вышли Костадинов и Луценко.
• После перерыва мало что поменялось – самым опасным в составе Тулы продолжал быть Кирилл Комбаров, который часто оказывался на позиции правого форварда, но в ворота попасть никак не мог. За 13 минут до конца чуть второй гол не забил Алекскеров – здорово ногой сыграл Левашов, а потом еще и Кане пробил в штангу издали.
«У нас цель одна — попасть в основную группу Лиги Европы. Мы понимаем, что это очень тяжело сделать, но все будет зависеть от нас», – сказал перед матчем Черевченко. «Нефтчи» сыграл очень грамотно, гостевые 1:0 для него – прекрасный результат, но для «Арсенала» пока ничего не потеряно.
Результат неприятен, но не страшен. Пугает другое – за 90 минут «Арсенал» не смог ни перевернуть, ни перезапустить, ни усилить игру. В первых двух турах РПЛ мы видели совсем другую команду – быструю, страстную, отлично знающую, что нужно делать. Первый еврокубковый матч – провал, которого никто не ожидал.