Определились все полуфиналисты Лиги Европы

Результаты ответных четвертьфинальных матчей Лиги Европы:

«Вильярреал» – «Динамо» З – 2:1

«Славия» – «Арсенал» – 0:4

«МЮ» – «Гранада» – 2:0

«Рома» – «Аякс» – 1:1

«Вильярреал», «Арсенал», «МЮ» и «Рома» вышли в полуфинал Лиги Европы. Полуфинальные пары:

«Вильярреал» – «Арсенал» «МЮ» – «Рома»

Сразу четыре английские команды сыграют в полуфиналах еврокубков. В Лиге чемпионов туда пробились «Челси» и «Манчестер Сити».