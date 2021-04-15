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Определились все полуфиналисты Лиги Европы
вчера, 23:51
Результаты ответных четвертьфинальных матчей Лиги Европы:
- «Вильярреал» – «Динамо» З – 2:1
- «Славия» – «Арсенал» – 0:4
- «МЮ» – «Гранада» – 2:0
- «Рома» – «Аякс» – 1:1
«Вильярреал», «Арсенал», «МЮ» и «Рома» вышли в полуфинал Лиги Европы. Полуфинальные пары:
- «Вильярреал» – «Арсенал»
- «МЮ» – «Рома»
Сразу четыре английские команды сыграют в полуфиналах еврокубков. В Лиге чемпионов туда пробились «Челси» и «Манчестер Сити».
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