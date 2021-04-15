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#Лига Европы #Футбол #Арсенал #Манчестер Юнайтед #Рома #Вильярреал

Определились все полуфиналисты Лиги Европы

вчера, 23:51

Результаты ответных четвертьфинальных матчей Лиги Европы:

  • «Вильярреал» – «Динамо» З – 2:1
  • «Славия» – «Арсенал» – 0:4
  • «МЮ» – «Гранада» – 2:0
  • «Рома» – «Аякс» – 1:1

«Вильярреал», «Арсенал», «МЮ» и «Рома» вышли в полуфинал Лиги Европы. Полуфинальные пары:

  1. «Вильярреал» – «Арсенал»
  2. «МЮ» – «Рома»

Сразу четыре английские команды сыграют в полуфиналах еврокубков. В Лиге чемпионов туда пробились «Челси» и «Манчестер Сити».

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