Прогноз на матч «Челси» – «Порту», 13 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

«Челси» примет «Порту» в ответной игре Лиги чемпионов. В первом матче англичане выиграли 2:0.

Матч состоится 13 апреля, начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа «Челси» – 1,84.

Ничья – 3,84.

Победа «Порту» – 4,55.

Проход «Челси» в полуфинал – 1,025.

Проход «Порту» в полуфинал – 13,0.

Игра пройдет на нейтральном поле в Севилье, как и первый матч.

«Челси» перед этим матчем разгромил в АПЛ «Кристал Пэлас» (4:1). «Порту» в чемпионате Португалии обыграл 2:0 «Тонделу».

«Челси» перед ответной игрой с «Порту» обходится без потерь. У португальцев вернутся дисквалифицированные на прошлый матч Тареми и Оливейра, но травмирован Мбайе.

«Челси» в семи из девяти прошлых матчей ЛЧ не пропускал голов. В прошлых четырех играх дома против «Порту» «Челси» неизменно побеждал.

Где смотреть матч «Челси» – «Порту»