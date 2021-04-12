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Прогноз на матч «Челси» – «Порту», 13 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
вчера, 15:16
«Челси» примет «Порту» в ответной игре Лиги чемпионов. В первом матче англичане выиграли 2:0.
Матч состоится 13 апреля, начало – в 22:00 по московскому времени.
Прогнозы и ставки букмекеров:
- Победа «Челси» – 1,84.
- Ничья – 3,84.
- Победа «Порту» – 4,55.
- Проход «Челси» в полуфинал – 1,025.
- Проход «Порту» в полуфинал – 13,0.
Игра пройдет на нейтральном поле в Севилье, как и первый матч.
«Челси» перед этим матчем разгромил в АПЛ «Кристал Пэлас» (4:1). «Порту» в чемпионате Португалии обыграл 2:0 «Тонделу».
«Челси» перед ответной игрой с «Порту» обходится без потерь. У португальцев вернутся дисквалифицированные на прошлый матч Тареми и Оливейра, но травмирован Мбайе.
«Челси» в семи из девяти прошлых матчей ЛЧ не пропускал голов. В прошлых четырех играх дома против «Порту» «Челси» неизменно побеждал.
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