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#Лига чемпионов #Футбол #Челси #Порту

Где смотреть матч «Челси» – «Порту», 13 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов

вчера, 15:14

Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов«Челси» на своем поле сыграет с «Порту». Встреча состоится 13 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на канале «Матч! Футбол 1» – прямая трансляция начнется в 21:45.

В первом матче «Челси» на выезде выиграл 2:0.

Челси
Лондон
-:-
Порту
Порту
  • «Порту» и «Челси» встречались девять раз. «Порту» выиграл дважды, а «Челси» – шесть раз.
  • До этого плей-офф соперники встречались на групповом этапе ЛЧ в сезоне-2015/16 (9 декабря) – тогда «Челси» победил 2:0.

Прогноз на матч «Челси» – «Порту»

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