Где смотреть матч «Челси» – «Порту», 13 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов«Челси» на своем поле сыграет с «Порту». Встреча состоится 13 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на канале «Матч! Футбол 1» – прямая трансляция начнется в 21:45.

В первом матче «Челси» на выезде выиграл 2:0.