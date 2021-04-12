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Где смотреть матч «Челси» – «Порту», 13 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
вчера, 15:14
Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов«Челси» на своем поле сыграет с «Порту». Встреча состоится 13 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.
Смотреть игру можно на канале «Матч! Футбол 1» – прямая трансляция начнется в 21:45.
В первом матче «Челси» на выезде выиграл 2:0.
- «Порту» и «Челси» встречались девять раз. «Порту» выиграл дважды, а «Челси» – шесть раз.
- До этого плей-офф соперники встречались на групповом этапе ЛЧ в сезоне-2015/16 (9 декабря) – тогда «Челси» победил 2:0.
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