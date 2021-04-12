Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Два фигуриста сборной Италии снялись с командного ЧМ. Теперь в мужском катании выступит один человек
вчера, 14:41
- Италия заявила на командный чемпионат мира двух фигуристов в мужском катании: Даниэля Грассля и Маттео Риццо.
- 11 апреля Риццо объявил, что не поедет на ЧМ. Подробностей о его решении нет. «К сожалению, я не поехал сегодня на командный ЧМ, как планировалось. Очень жаль, что меня не будет в Осаке».
- Запасным в заявке числился Габриэле Франгипани, который должен войти в состав в такой ситуации. Но спустя несколько часов после сообщения Риццо он написал, что не поедет на ЧМ, и объяснил это «заминками». Других подробностей нет.
- В женском катании от Италии по-прежнему выступят два человека, в парном катании и танцах – по одной паре.
- Чемпионат мира пройдет в Осаке с 15 по 18 апреля.
Состав участников командного чемпионата мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года
Где смотреть командный чемпионат мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года
Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года
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