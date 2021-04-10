Примера
Футбол
Реал
Барселона
Во сколько начнется матч «Реал» – «Барселона», 10 апреля 2021 года
вчера, 20:45
«Реал» проведет домашний матч против «Барселоны» в 30-м туре чемпионата Испании. Класико запланировано на 10 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.
Игру в прямой трансляции покажет телеканал «Матч ТВ Футбол 1». Начало – в 21:55. В это же время РЕН ТВ тоже проведет свою трансляцию.
- В первом круге 3:1 победил «Реал».
- В прошлом сезоне «Реал» против «Барселоны» оба матча отыграл всухую – 2:0, 0:0.
- В таблице лиги «Реал» идет третьим, отставая на два очка от «Барселоны». На первом месте идет «Атлетико», он опережает «Барсу» на очко (а «Реал» – на три).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые