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#Примера #Футбол #Реал #Барселона

Во сколько начнется матч «Реал» – «Барселона», 10 апреля 2021 года

вчера, 20:45

«Реал» проведет домашний матч против «Барселоны» в 30-м туре чемпионата Испании. Класико запланировано на 10 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямой трансляции покажет телеканал «Матч ТВ Футбол 1». Начало – в 21:55. В это же время РЕН ТВ тоже проведет свою трансляцию.

Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 13
Кроос 28
2:1
Матч завершен
Барселона
Барселона
Мингеса 60
  • В первом круге 3:1 победил «Реал».
  • В прошлом сезоне «Реал» против «Барселоны» оба матча отыграл всухую – 2:0, 0:0.
  • В таблице лиги «Реал» идет третьим, отставая на два очка от «Барселоны». На первом месте идет «Атлетико», он опережает «Барсу» на очко (а «Реал» – на три).
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