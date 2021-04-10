Во сколько начнется матч «Реал» – «Барселона», 10 апреля 2021 года

«Реал» проведет домашний матч против «Барселоны» в 30-м туре чемпионата Испании. Класико запланировано на 10 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямой трансляции покажет телеканал «Матч ТВ Футбол 1». Начало – в 21:55. В это же время РЕН ТВ тоже проведет свою трансляцию.