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Боруссия Д
Манчестер Сити
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#Лига чемпионов #Футбол #Манчестер Сити #Боруссия Д

«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» Д в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, забив в концовке

06 апреля, 23:53
  • Игра закончилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» забил в начале матча и вел большую часть встречи. Он пропустил в концовке на 84-й минуте, но спустя шесть минут снова забил.
  • Голы у Кевина Де Брюйне у Фила Фодена («Сити») и Марко Ройс («Боруссия» Д).
  • «Манчестер Сити» не проигрывает девять матчей в ЛЧ подряд. Последнее поражение было в августе 2020 года от «Лиона» (1:3).
  • «Боруссия» Д не проигрывает восемь матчей. Последнее поражение было в октябре 2020-го.
  • Ответный матч пройдет 14 апреля. Победитель этой пары выйдет на победителя пары «Бавария» – «ПСЖ».
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Де Брюйне 19
Фоден 90
2:1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 84
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Источник:
Гол.ру
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