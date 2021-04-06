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Футбол
Боруссия Д
Манчестер Сити
«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» Д в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, забив в концовке
06 апреля, 23:53
- Игра закончилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» забил в начале матча и вел большую часть встречи. Он пропустил в концовке на 84-й минуте, но спустя шесть минут снова забил.
- Голы у Кевина Де Брюйне у Фила Фодена («Сити») и Марко Ройс («Боруссия» Д).
- «Манчестер Сити» не проигрывает девять матчей в ЛЧ подряд. Последнее поражение было в августе 2020 года от «Лиона» (1:3).
- «Боруссия» Д не проигрывает восемь матчей. Последнее поражение было в октябре 2020-го.
- Ответный матч пройдет 14 апреля. Победитель этой пары выйдет на победителя пары «Бавария» – «ПСЖ».
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