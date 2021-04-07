Холанд впервые не забил в текущем сезоне Лиги чемпионов. За шесть игр у него десять голов

«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» Д в первом четвертьфинальном матче ЛЧ – 2:1. В составе гостей весь матч провел нападающий Эрлинг Холанд.

Это его седьмой матч в Лиге чемпионов за «Боруссию» в этом сезоне и первый, в котором он не забил. У Холланда по голу в двух стартовых матчах ЛЧ и по дублю в четырех следующих.

Хотя в игре с «Сити» он не забил, результативные очки все равно набрал – за ассист. По системе «гол+пас» у него 12 очков в семи играх ЛЧ этого сезона.

За это время он установил рекорды турнира:

Стал первым игроком в ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах турнира.

Превзошел рекорд Килиана Мбаппе по голам до 21-летия. У Холланда 20 голов в 14 матчах.

Всего у Холанда 32 игры во всех турнирах в этом сезоне, 33 гола и восемь ассистов. Ему 20 лет, на международном уровне он выступает за Норвегию.