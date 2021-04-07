Эрлинг Холанд
Лига чемпионов
Футбол
Боруссия Д
Холанд впервые не забил в текущем сезоне Лиги чемпионов. За шесть игр у него десять голов
07 апреля, 00:22
«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» Д в первом четвертьфинальном матче ЛЧ – 2:1. В составе гостей весь матч провел нападающий Эрлинг Холанд.
Это его седьмой матч в Лиге чемпионов за «Боруссию» в этом сезоне и первый, в котором он не забил. У Холланда по голу в двух стартовых матчах ЛЧ и по дублю в четырех следующих.
Хотя в игре с «Сити» он не забил, результативные очки все равно набрал – за ассист. По системе «гол+пас» у него 12 очков в семи играх ЛЧ этого сезона.
За это время он установил рекорды турнира:
- Стал первым игроком в ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах турнира.
- Превзошел рекорд Килиана Мбаппе по голам до 21-летия. У Холланда 20 голов в 14 матчах.
Всего у Холанда 32 игры во всех турнирах в этом сезоне, 33 гола и восемь ассистов. Ему 20 лет, на международном уровне он выступает за Норвегию.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые