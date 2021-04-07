Эрлинг Холанд
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Боруссия Д
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#Эрлинг Холанд #Лига чемпионов #Футбол #Боруссия Д

Холанд впервые не забил в текущем сезоне Лиги чемпионов. За шесть игр у него десять голов

07 апреля, 00:22

«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» Д в первом четвертьфинальном матче ЛЧ – 2:1. В составе гостей весь матч провел нападающий Эрлинг Холанд

Это его седьмой матч в Лиге чемпионов за «Боруссию» в этом сезоне и первый, в котором он не забил. У Холланда по голу в двух стартовых матчах ЛЧ и по дублю в четырех следующих. 

Хотя в игре с «Сити» он не забил, результативные очки все равно набрал – за ассист. По системе «гол+пас» у него 12 очков в семи играх ЛЧ этого сезона.

За это время он установил рекорды турнира:

  • Стал первым игроком в ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах турнира.
  • Превзошел рекорд Килиана Мбаппе по голам до 21-летия. У Холланда 20 голов в 14 матчах.

Всего у Холанда 32 игры во всех турнирах в этом сезоне, 33 гола и восемь ассистов. Ему 20 лет, на международном уровне он выступает за Норвегию.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
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