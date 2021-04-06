Гнабри заразился коронавирусом и не сыграет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

«Бавария» подтвердила заболевание Сержа Гнабри за день до матча четвертьфинала Лиги чемпионов. Он изолировался дома и точно пропустит игру с «ПСЖ».

В октябре у Гнабри уже был положительный тест на коронавирус, и игрока поместили на карантин.

Он пропустил матч Бундеслиги, но спустя пять дней выяснилось, что тест был ложноположительным. Тогда карантин отменили.

Гнабри регулярно выходит в составе «Баварии» по ходу сезона. У него 36 матчей, десять голов и пять ассистов во всех турнирах. Он занимает третье место среди лучших бомбардиров команды в этом сезоне.

С «ПСЖ» также не сыграет Роберт Левандовски – главный бомбардир «Баварии» (42 гола в сезоне). В конце марта он получил травму колена, из-за которой пропустит оба матча четвертьфинала.

Первый матч пройдет 7 апреля и начнется в 22:00 по Москве. Ответный – 13 апреля.