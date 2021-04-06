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#Атлетико #Футбол #Примера #Барселона

В феврале «Атлетико» опережал «Барселону» на 10 очков. Сейчас отрыв сократился до одного

06 апреля, 10:57

5 февраля – «Атлетико» уверенно лидирует в Примере. Клуб опережает «Барселону» на 10 очков в таблице Примеры. В активе – 8-матчевая победная серия.

Дальше «Атлетико» в 10 встречах чемпионата Испании победил лишь 4 раза. К 5 апреля благодаря победе «Барселоны» над «Вальядолидом» его преимущество уменьшилось до одного балла. 9 мая они встретятся в очном матче.

После 29-го тура топ-5 таблицы Примеры выглядит так:

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