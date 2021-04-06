В феврале «Атлетико» опережал «Барселону» на 10 очков. Сейчас отрыв сократился до одного

5 февраля – «Атлетико» уверенно лидирует в Примере. Клуб опережает «Барселону» на 10 очков в таблице Примеры. В активе – 8-матчевая победная серия.

Дальше «Атлетико» в 10 встречах чемпионата Испании победил лишь 4 раза. К 5 апреля благодаря победе «Барселоны» над «Вальядолидом» его преимущество уменьшилось до одного балла. 9 мая они встретятся в очном матче.

После 29-го тура топ-5 таблицы Примеры выглядит так: