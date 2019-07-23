КХЛ
Джордан Шредер
Торпедо НН
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#КХЛ #Джордан Шредер #Торпедо НН

Нового хоккеиста «Торпедо» встретили в костюме черепашки-ниндзя. Фамилия спортсмена – Шредер

23 июля 2019, 12:58

Джордан Шредер – 28-летний американский экс-хоккеист «Коламбуса», «Миннесоты» и «Ванкувера» весной подписал контракт с нижегородским «Торпедо» и теперь будет выступать в КХЛ.

В аэоропорт Нижнего Новгорода новичка встретил сотрудник клуба, который переоделся в костюм черепашки-ниндзя. В известном мультфильме врагом черепашек-ниндзя был персонаж по имени Шреддер.

Такая встреча изумила хоккеиста: «Конечно, я был весьма удивлен столь необычной встречей по прилету. Я провел целые сутки в аэропортах и самолетах, и это был очень забавный эпизод, позволивший немного расслабиться эмоционально.

Мне доводилось слышать от знакомых шуточные сравнения со Шреддером из мультфильма, но до таких представлений дело не доходило. С первых секунд пребывания Нижнему удалось меня по-настоящему удивить».

Сезон в КХЛ стартует 1 сентября, а «Торпедо» сыграет свой первый матч на выезде с московским «Динамо» днем позже.

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