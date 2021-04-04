мир
Поделиться:
Комментарии:
0
#мир

За год в спорте Франции было 387 обращений о насилии или жестокости. 82% пострадавших – несовершеннолетние

04 апреля, 10:37

Министерство спорта Франции во второй раз в истории провело специальный съезд. Там разбирались случаи жестокости и насилия в спорте.

Мероприятие прошло 2 апреля. Основные выводы комиссии по ситуации за год. Все данные подсчитывались до февраля 2021 года:

  • 387 сообщений. 89% – о сексуальном насилии.
  • Все еще ведется 299 отдельных расследований.
  • Замешан 421 тренер. 96% – мужчины.
  • 82% жертв – несовершеннолетние. 63% были младше 15 лет.

Комиссия делилась опытом, обсуждала наказание и возможные компенсации для пострадавших. Основная мысль у спикеров: детям нужна защита, в спорте важна бдительность.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Министерство спорта Франции
Еще по теме
Стрельцов – насильник или его подставили? Гридасов и Трушечкин обсуждают в подкасте таинственную историю ареста
«Сантос» вернул Робиньо, а через неделю расторг контракт. Все из-за cуда по изнасилованию
Солист Kasabian ушел из-за обвинений в домашнем насилии. Группа отказалась с ним работать
Игрок НБА отрастил волосы из-за сексуального насилия. Теперь постригся – чтобы забыть и простить
Чемпионка Bellator бросила баскетбол из-за насилия со стороны тренера
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#мир