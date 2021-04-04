За год в спорте Франции было 387 обращений о насилии или жестокости. 82% пострадавших – несовершеннолетние

Министерство спорта Франции во второй раз в истории провело специальный съезд. Там разбирались случаи жестокости и насилия в спорте.

Мероприятие прошло 2 апреля. Основные выводы комиссии по ситуации за год. Все данные подсчитывались до февраля 2021 года:

387 сообщений. 89% – о сексуальном насилии.

Все еще ведется 299 отдельных расследований.

Замешан 421 тренер. 96% – мужчины.

82% жертв – несовершеннолетние. 63% были младше 15 лет.

Комиссия делилась опытом, обсуждала наказание и возможные компенсации для пострадавших. Основная мысль у спикеров: детям нужна защита, в спорте важна бдительность.