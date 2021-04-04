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За год в спорте Франции было 387 обращений о насилии или жестокости. 82% пострадавших – несовершеннолетние
04 апреля, 10:37
Министерство спорта Франции во второй раз в истории провело специальный съезд. Там разбирались случаи жестокости и насилия в спорте.
Мероприятие прошло 2 апреля. Основные выводы комиссии по ситуации за год. Все данные подсчитывались до февраля 2021 года:
- 387 сообщений. 89% – о сексуальном насилии.
- Все еще ведется 299 отдельных расследований.
- Замешан 421 тренер. 96% – мужчины.
- 82% жертв – несовершеннолетние. 63% были младше 15 лет.
Комиссия делилась опытом, обсуждала наказание и возможные компенсации для пострадавших. Основная мысль у спикеров: детям нужна защита, в спорте важна бдительность.
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