Стрельцов – насильник или его подставили? Гридасов и Трушечкин обсуждают в подкасте таинственную историю ареста
В мае 1958 года Эдуард Стрельцов был обвинен в изнасиловании и не поехал со сборной СССР на чемпионат мира. Из тюрьмы он вышел почти через пять лет.
Футбольный комментатор Роман Трушечкин и историк спорта Станислав Гридасов, изучили «дело Стрельцова» и обсудили его в подкасте на канале «Гридасов с бородой».
Пара историй:
Стрельцова никак не изменила свадьба, хотя руководство «Торпедо» на нее надеялось. Гридасов рассказывает: «Невеста Алла, так скажем, была одобрена руководством торпедовской команды, руководством ЗИЛа, Профкомом. Очень красивая девушка, с образованием, в отличие от Стрельцова. Им быстро помогло руководство с квартирой. Было рассчитано на то, что: Эдик женится, у Эдика появляется ребенок, Эдик перестает шалить.
Алла рассказывала: 9 января 1957 года [это был вечер в Кремле, посвященный победе олимпийцев в Мельбурне] она первый раз увидела его пьяным. Когда он пришел в «Торпедо», ему было 16 лет, он еще не пил и не курил. Может, иногда покуривал, может, кто-то из старших налил ему стакан, но репутации за ним не было. А в 1957-м его постоянно сопровождают скандалы со злоупотреблением алкоголя.
Звонят в дверь. Алла, беременная жена, открывает дверь, там стоит девка в заячьей шубе и говорит: «А Эдика можно?» Эдик пропадает периодически, после матча он едет не домой, а отдыхать с друзьями – до двух-трех ночи его нет. Можно представить атмосферу вот этой ранней женитьбы».
В следующем 1958 году 25 мая Стрельцов выпивал на подмосковной даче с двумя другими игроками сборной СССР и тремя девушками. На следующий день милиция арестовала всех троих по обвинению в изнасиловании. Но вопрос, не было ли все это подстроено заранее?
Гридасов говорит: «Есть интервью того следователя, который арестовывал Стрельцова. Он подтвердил: они были в растерянности. Говорит: «Мы жутко нервничали, когда ехали арестовывать Стрельцова». Что в этой ситуации может сделать обычный районный следователь? Он позвонит начальству и спросит, чего делать.
Информация в тот же день пошла наверх – сначала в московское областное начальство, которое тоже не захотело брать на себя ответственность и доложило министру внутренних дел Дудорову. Дудоров доложил в ЦК КПСС официальной бумагой – сообщил как о ЧП.
Никаких заговоров, чтобы дошла эта информация до Хрущева, не надо было. Важный факт о том, что это дело не было сфабриковано заранее, что не было никакой команды как поступать со Стрельцовым говорит о том, как провели первые два дня арестованные. Если бы была команда, 26 мая их судьба была бы предрешена.
Но арест был оформлен задним числом только через три дня – 28 мая. Эти дни – судьба решалась, включались какие-то механизмы. Двое суток они живут в комнате следователя, фактически в прокуратуре. Они спят на стульях. Никакой предопределенности».