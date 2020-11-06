Стрельцов – насильник или его подставили? Гридасов и Трушечкин обсуждают в подкасте таинственную историю ареста

В мае 1958 года Эдуард Стрельцов был обвинен в изнасиловании и не поехал со сборной СССР на чемпионат мира. Из тюрьмы он вышел почти через пять лет.

Футбольный комментатор Роман Трушечкин и историк спорта Станислав Гридасов, изучили «дело Стрельцова» и обсудили его в подкасте на канале «Гридасов с бородой».

Пара историй:

Стрельцова никак не изменила свадьба, хотя руководство «Торпедо» на нее надеялось. Гридасов рассказывает: «Невеста Алла, так скажем, была одобрена руководством торпедовской команды, руководством ЗИЛа, Профкомом. Очень красивая девушка, с образованием, в отличие от Стрельцова. Им быстро помогло руководство с квартирой. Было рассчитано на то, что: Эдик женится, у Эдика появляется ребенок, Эдик перестает шалить.

Алла рассказывала: 9 января 1957 года [это был вечер в Кремле, посвященный победе олимпийцев в Мельбурне] она первый раз увидела его пьяным. Когда он пришел в «Торпедо», ему было 16 лет, он еще не пил и не курил. Может, иногда покуривал, может, кто-то из старших налил ему стакан, но репутации за ним не было. А в 1957-м его постоянно сопровождают скандалы со злоупотреблением алкоголя.

Звонят в дверь. Алла, беременная жена, открывает дверь, там стоит девка в заячьей шубе и говорит: «А Эдика можно?» Эдик пропадает периодически, после матча он едет не домой, а отдыхать с друзьями – до двух-трех ночи его нет. Можно представить атмосферу вот этой ранней женитьбы».