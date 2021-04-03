«Ротор» не забивает в РПЛ четыре матча подряд

«Ротор» – «Локомотив» – 0:2. Для «Ротора» это четвертая встреча подряд в РПЛ, в которой он не смог забить. До этого он не забивал «Ростову», «Уралу» и «Химкам».

«Ротор» проиграл третий матч в Премьер-лиге подряд. Его безвыигрышная серия достигла четырех встреч. После 24 туров команда расположилась на 13-м месте с 18 очками. На момент написания этой новости у «Арсенала» матч в запасе – если он победит, то обойдет «Ротор».