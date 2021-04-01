Отец Холанда приехал вместе с Райолой на переговоры с «Барселоной». Об этом пишут несколько источников

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30 марта. Агент Эрлинга Холанда Мино Райола сказал, что сожалеет, что был осторожен, советуя Холанду перейти в «Боруссию» Д. В интервью The Athletic Райола сказал: «Он развивается так стремительно, что может играть в любом клубе мира».

1 апреля – появились слухи, что Холанд (точнее, его представители: отец и Райола) ведут переговоры с «Барсой». Кажется, это не первоапрельская шутка, потому что в Испании День дурака празднуют 28 декабря. Да и эту информацию подтверждают несколько источников:

Diario Sport (средний источник): Мино Райола и отец Эрлинга Холанда прилетели в Барселону. Их встретил человек из окружения президента «Барсы» Жоана Лапорты.

Фабрицио Романо (главный инсайдер прямо сейчас) тоже подтвердил эту информацию и добавил: «В этой встрече ничего не решается. Просто первые контакты сторон».

Испанские медиа Sport, AS и El Mundo Deportivo также написали о переговорах представителей Холанда с «Барсой».

В этом сезоне Бундеслиги Холанд сыграл 21 матч и забил 21 гол. Он – второй бомбардир чемпионата Германии. Сейчас Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 110 млн евро.