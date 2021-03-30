Андрей Мостовой
ЧМ-2022
Футбол
Россия
Словакия
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#Андрей Мостовой #Словакия #Россия #ЧМ-2022 #Футбол

Мостовой отыграл 19 минут в матче против Словакии. Вышел на замену – потом сел обратно

8 минут назад

Как развивалась ситуация:

↔️ 46 минута. Андрей Мостовой заменил Юрия Жиркова.

↔️ 65 минута. Александр Соболев заменил Андрея Мостового.

На тот момент сборная России проигрывала Словакии со счетом 0:1. Через шесть минут после выхода Соболева она забила.

В матче Лиги наций против Турции Черчесов уже делал такую обратную замену. Тогда он объяснил это тактикой.

Идет второй тайм
Словакия
Шкриньяр 38
Мак 74
2:1
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Россия
Фернандес 71
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Черчесов выпустил Мостового и через 20 минут заменил обратно. Говорит, дело в тактике 🤷‍♂️
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