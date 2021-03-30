Мостовой отыграл 19 минут в матче против Словакии. Вышел на замену – потом сел обратно

Как развивалась ситуация:

↔️ 46 минута. Андрей Мостовой заменил Юрия Жиркова.

↔️ 65 минута. Александр Соболев заменил Андрея Мостового.

На тот момент сборная России проигрывала Словакии со счетом 0:1. Через шесть минут после выхода Соболева она забила.

В матче Лиги наций против Турции Черчесов уже делал такую обратную замену. Тогда он объяснил это тактикой.