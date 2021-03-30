Андрей Мостовой
ЧМ-2022
Футбол
Россия
Словакия
Мостовой отыграл 19 минут в матче против Словакии. Вышел на замену – потом сел обратно
8 минут назад
Как развивалась ситуация:
↔️ 46 минута. Андрей Мостовой заменил Юрия Жиркова.
↔️ 65 минута. Александр Соболев заменил Андрея Мостового.
На тот момент сборная России проигрывала Словакии со счетом 0:1. Через шесть минут после выхода Соболева она забила.
В матче Лиги наций против Турции Черчесов уже делал такую обратную замену. Тогда он объяснил это тактикой.
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