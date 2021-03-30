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#Россия #Словакия #ЧМ-2022 #Футбол

Сборная России проиграла Словакии и опустилась на второе место в группе

вчера, 23:39

Сборная России провела третий матч в отборочном турнире к чемпионату мира-2022. И проиграла Словакии – 1:2:

Матч завершен
Словакия
Шкриньяр 38
Мак 74
2:1
Матч завершен
Россия
Фернандес 71

Фернандес и Джикия держали друг друга во время углового. Словакия забила

В двух предыдущих играх Россия набрала шесть очков из шести: победила Мальту (3:1) и Словению (2:1).

Следующий матч в отборе к ЧМ-2022 пройдет 1 сентября против Хорватии, которая возглавляет группу Н.

После трех туров сборная России идет на втором месте.

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Источник:
Гол.ру
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