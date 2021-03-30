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Сборная России проиграла Словакии и опустилась на второе место в группе
вчера, 23:39
Сборная России провела третий матч в отборочном турнире к чемпионату мира-2022. И проиграла Словакии – 1:2:
Фернандес и Джикия держали друг друга во время углового. Словакия забила
В двух предыдущих играх Россия набрала шесть очков из шести: победила Мальту (3:1) и Словению (2:1).
Следующий матч в отборе к ЧМ-2022 пройдет 1 сентября против Хорватии, которая возглавляет группу Н.
После трех туров сборная России идет на втором месте.
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