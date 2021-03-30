Сборная России проиграла Словакии и опустилась на второе место в группе

Фернандес и Джикия держали друг друга во время углового. Словакия забила

В двух предыдущих играх Россия набрала шесть очков из шести: победила Мальту (3:1) и Словению (2:1).

Следующий матч в отборе к ЧМ-2022 пройдет 1 сентября против Хорватии, которая возглавляет группу Н.

После трех туров сборная России идет на втором месте.