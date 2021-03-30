Буффон получил дисквалификацию за богохульство. Он пропустит следующую игру «Ювентуса»

В матче «Ювентуса» и «Пармы» (4:0) Джанлуиджи Буффон допустил оскорбительные высказывания. Он уже выплатил штраф в пять тысяч евро.

Федеральный прокурор подал апелляцию на это решение. Теперь она рассмотрена. Новое наказание Буффона: дисквалификация на один матч.

В этом сезоне Буффон провел пять матчей в Серии А. В трех из них он отыграл на ноль. Буффону 43 года. Его контракт с «Ювентусом» завершается летом 2021 года.

Буффон получил штраф в 5 тысяч евро за богохульство