Виктор Цой

Годы жизни
1962-1990
Инфо
Советский рок-музыкант, автор песен, поэт, художник и киноактер
Лента
Материалы
Зачем Цой работал в котельной, как это повлияло на его музыку и почему котельные важны для интеллигенции позднего СССР
#Виктор Цой
Как группа «Кино» жила после Цоя и как его сын 30 лет спустя все вернул
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#Виктор Цой
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Неизвестный Виктор Цой – до музыки он стал звездой в резьбе по дереву
#Виктор Цой
Каким был Виктор Цой на самом деле
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#Виктор Цой
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