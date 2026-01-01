Сергей Бодров

Годы жизни
1971-2002
Инфо
Советский и российский киноактер, кинорежиссер, сценарист и телеведущий
Лента
Материалы
Материалы
Что за фильм Сергей Бодров снимал, когда пропал в Кармадонском ущелье: «Связной» – мистическая история с героем без ног
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#Сергей Бодров
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Как Данила Багров появляется в западных фильмах и играх: «Человек-паук», Cyberpunk 2077, «Титаник» – это фанаты вставляют его в другие вселенные
#Сергей Бодров
Секреты фильма «Бумер»: члены команды погибли в ущелье с Бодровым, на самом деле было пять машин, BMW отказал в помощи
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#Бумер
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Как собиралась музыка к фильмам «Брат»: Бодрова чуть не задавили пьяные фанаты на концерте, Шевчук отказал Балабанову из-за сценария
#Брат
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