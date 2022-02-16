Секреты фильма «Бумер»: члены команды погибли в ущелье с Бодровым, на самом деле было пять машин, BMW отказал в помощи
Ок, бумер < ок, «Бумер».
Фильм, который стал лидером русского проката в 2003 году и продолжил в нашем кино линию «Бригады» и «Бандитского Петербурга» об осмыслении реальности новой страны, где простые парни попадают в котел криминала и разрушения личности.
В этом материале мы рассказываем, как создавался «Бумер» и какие детали о нем вы не знали. Возможно, после этого текста вы посмотрите знакомый фильм по-новому.
1. «Бумер» – дипломная работа Петра Буслова. Он учился на режиссерском факультете ВГИКа, и на момент съемок ему было 26 лет. Сценарий Буслов писал вместе с другом Денисом Родиминым. Специально переехал к нему: они практически не выходили из квартиры, отключили телефоны и за три недели написали сценарий. После этого на съемки ушло еще шесть месяцев.
2. Съемочная группа тоже состояла из дебютантов. Буслов говорил: «Никто из съемочной группы до этого полный метр не снимал. Здорово, что сейчас такое возможно. Раньше никто не дал бы оператору Дане Гуревичу, который даже ассистентом на полном метре не работал, самостоятельно снимать большое кино».
Из главных героев на тот момент значительный опыт в кино был только у Владимира Вдовиченкова. Андрей Мерзликин, Максим Коновалов, Сергей Горобченко до этого снимались только в небольших ролях. Но сразу после «Бумера» стали звездами российского кино и востребованными актерами.
3. Буслов проводил кастинг больше месяца. Говорил, что в этом важная идея фильма – собрать идеально подходящий актерский состав. Первым утвердили Максима Коновалова (играет «Киллу») – в нем Буслов сразу увидел нужного героя: «Как только он появился, я понял, что никого больше искать не буду. И уже потом подбирал к нему остальных ребят».
4. На тот момент любимым фильмом Буслова был «Однажды в Америке» – им он и вдохновлялся при создании «Бумера»: «Мы стремились разрушить образ бандита, который сложился в фильмах того времени. Этот образ неправдивый, неинтересный и вообще кондовый. Мы придумывали историю про живых парней. Тех, что тут, рядом, на соседней улице».
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5. Оказывается, до фильма слово «бумер» по отношению к машине BMW употреблялось нечасто. Вместо этого обычно говорили «бэха» или «бимер». Но Буслову нравился именно «бумер» («так звучит резче и жестче»). И именно после фильма слово «бумер» в контексте BMW плотно вошло в обиход.
6. Еще один секрет названия: созвучие со словом «бумеранг» – тоже одна из идей фильма.
7. Главный герой, в честь которого назван фильм – BMW 750iL. По сценарию в фильме одна машина, с которой связаны все основные события. Но на деле было задействовано пять автомобилей BMW – остальными четырьмя замещали основную.
Главная машина принадлежала продюсеру фильма Сергею Члиянцу. Во время съемок она несколько раз ломалась, и ее заменили другой моделью – 740iL (ее после съемок выкупил Максим Коновалов, сыгравший «Киллу»). Еще одну машину со съемок фильма (тоже 740iL) выкупил Владимир Вдовиченков («Кот»). Петр Буслов тоже купил себе BMW после выхода фильма. Еще две BMW, которые участвовали в эпизодах: 735 и 730i.
8. Что случилось с основной машиной – рассказывал Петр Буслов: «Очень холодно было, и она постоянно заведенная стояла. Двигатель работал круглые сутки, актеры в салоне грелись. Они же все в легких курточках, ведь осень по сценарию, а на улице минус двадцатьпять-тридцать градусов. Ну вот, машина работала-работала, а водитель, который за нее отвечал, так увлекся процессом, что постоянно торчал на площадке. И в какой-то момент прозевал охлаждающую жидкость. В итоге разорвало радиатор, разворотило клапаны. Потом мы ее чинили. Были сцены, когда BMW привозили на эвакуаторе, и мы доснимали нужные планы».
9. Продюсер Сергей Чилянц обращался к компании BMW: просил починить их машину или выделить новую. Но ему отказали: «Бренд картине не помогал, он ее попросту не поддержал. А вот мы его поддержали, потому что машина в кадре живая. Я убежден в том, что продажи BMW благодаря «Бумеру» сильно выросли в нашей стране. Помню, в наших головах родилась шальная мысль как-то навредить этой компании. Например, им назло подписать, мол, «Мерседес» представляет фильм «Бумер». Но мы подавили в себе подобные настроения».
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10. В основном «Бумер» снимался в Москве и Московской области. Сцена с угоном BMW – в Печатниковом переулке, метро «Трубная». Сцена на заправке – поселок Радужный Коломенского округа. Финальные сцены – в московском районе Курьяново. Еще некоторые сцены – в Звенигороде.
11. В одной из сцен (как раз на заправке) снялся сам режиссер Буслов. Он сыграл лидера банды, с которой поссорились главные герои.
12. Возможно, «Бумер» не стал бы таким культовым, если бы не саундтрек. Ею занимался Сергей Шнуров. Он переработал некоторые музыкальные темы из «Однажды в Америке» и помогал Буслову подбирать другие композиции. Так получилось, что Буслов слушал Шнурова, когда готовился к съемкам – и даже не думал, что они поработают вместе. В фильм Шнура привел продюсер Сергей Члиянц.
Главная тема фильма (сейчас она должна заиграть у вас в голове) – одновременно звуковой сигнал телефона одного из главных героев. Эту музыку тоже написал Шнуров. Она стала суперхитом – в начале нулевых все ставили ее на рингтон телефона. Сам Шнуров говорил, что заработал на этом треке около миллиона долларов.
13. «Бумер» очень понравился Сергею Бодрову. Позже он познакомился с его создателями и съемочной группой. И позвал их снимать фильм «Связной» в Кармадонском ущелье. Вместе с Бодровым погибли создатели «Бумера»: оператор Даниил Гуревич, директор Тимофей Носик, гример Ольга Жукова, осветители Роман Денисов и Андрей Новиков и ассистент оператора Роман Малышев. Им посвятили вышедший через три года «Бумер. Фильм второй».