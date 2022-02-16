Секреты фильма «Бумер»: члены команды погибли в ущелье с Бодровым, на самом деле было пять машин, BMW отказал в помощи

Ок, бумер < ок, «Бумер».

Фильм, который стал лидером русского проката в 2003 году и продолжил в нашем кино линию «Бригады» и «Бандитского Петербурга» об осмыслении реальности новой страны, где простые парни попадают в котел криминала и разрушения личности.

В этом материале мы рассказываем, как создавался «Бумер» и какие детали о нем вы не знали. Возможно, после этого текста вы посмотрите знакомый фильм по-новому.

1. «Бумер» – дипломная работа Петра Буслова. Он учился на режиссерском факультете ВГИКа, и на момент съемок ему было 26 лет. Сценарий Буслов писал вместе с другом Денисом Родиминым. Специально переехал к нему: они практически не выходили из квартиры, отключили телефоны и за три недели написали сценарий. После этого на съемки ушло еще шесть месяцев.

2. Съемочная группа тоже состояла из дебютантов. Буслов говорил: «Никто из съемочной группы до этого полный метр не снимал. Здорово, что сейчас такое возможно. Раньше никто не дал бы оператору Дане Гуревичу, который даже ассистентом на полном метре не работал, самостоятельно снимать большое кино».

Из главных героев на тот момент значительный опыт в кино был только у Владимира Вдовиченкова. Андрей Мерзликин, Максим Коновалов, Сергей Горобченко до этого снимались только в небольших ролях. Но сразу после «Бумера» стали звездами российского кино и востребованными актерами.

3. Буслов проводил кастинг больше месяца. Говорил, что в этом важная идея фильма – собрать идеально подходящий актерский состав. Первым утвердили Максима Коновалова (играет «Киллу») – в нем Буслов сразу увидел нужного героя: «Как только он появился, я понял, что никого больше искать не буду. И уже потом подбирал к нему остальных ребят».