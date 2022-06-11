Как Данила Багров появляется в западных фильмах и играх: «Человек-паук», Cyberpunk 2077, «Титаник» – это фанаты вставляют его в другие вселенные

Больше всего видео с Бодровым в других мирах сделал блогер Nikten. В отдельном ролике он рассказывал, как делал ролик с Бодровым в игре Cyberpunk 2077. Вот несколько секретов:

Не все фразы Бодрова оригинальны. Сам автор иногда озвучивает его, когда нет подходящей фразы без посторонних шумов и музыки: «Бодрова очень сложно переозвучивать. Обычно у актеров есть свой типичный голос, но у Бодрова он необычный».

Чтобы снимать игру и при этом удачно вмонтировать туда Бодрова – пришлось настраивать на Cyberpunk специальные моды для третьего лица. Из-за него у персонажей иногда пропадали головы.

Для одного прямого взгляда Бодрова в камеру автору пришлось пересмотреть кучу видео с ним. Нужный момент нашелся случайно – при очередном просмотре «Брата-2».

Иногда приходилось хитрить и прицеплять голову Бодрова к другим телам. Например, к актеру из «Хитмэна», который стреляет с двух рук (Багров в «Брате» так не делал).