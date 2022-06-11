Сергей Бодров
#Сергей Бодров
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Как Данила Багров появляется в западных фильмах и играх: «Человек-паук», Cyberpunk 2077, «Титаник» – это фанаты вставляют его в другие вселенные

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Возможно, вам в рекомендациях ютуба попадался такой тип видео – Данила Багров из «Брата» вмонтирован в другую вселенную кино или игры. Ролики такого жанра делают на ютубе сразу несколько человек.   

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Багров выдает Тому Харди известную рецензию на американскую музыку. 

Багров на машине из фильма «Назад в будущее» возвращается из дикого Запада в Москву.

В игре Fallout New Vegas. И даже в постапокалипсисе ищет кассету с «Крыльями».

И в Half Life 2.  

А как же игра «Сталкер»? Багров тоже там.

На «Титанике»! Эта работа заняла у автора три недели.

Песчаный червь из «Дюны» тоже боится Данилу.

Самый популярный ролик жанра (почти 2 млн просмотров). Данила Багров – часть мультивселенной «Человек-паука»  

Больше всего видео с Бодровым в других мирах сделал блогер Nikten. В отдельном ролике он рассказывал, как делал ролик с Бодровым в игре Cyberpunk 2077. Вот несколько секретов:

  • Не все фразы Бодрова оригинальны. Сам автор иногда озвучивает его, когда нет подходящей фразы без посторонних шумов и музыки: «Бодрова очень сложно переозвучивать. Обычно у актеров есть свой типичный голос, но у Бодрова он необычный».
  • Чтобы снимать игру и при этом удачно вмонтировать туда Бодрова – пришлось настраивать на Cyberpunk специальные моды для третьего лица. Из-за него у персонажей иногда пропадали головы. 
  • Для одного прямого взгляда Бодрова в камеру автору пришлось пересмотреть кучу видео с ним. Нужный момент нашелся случайно – при очередном просмотре «Брата-2».
  • Иногда приходилось хитрить и прицеплять голову Бодрова к другим телам. Например, к актеру из «Хитмэна», который стреляет с двух рук (Багров в «Брате» так не делал). 
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