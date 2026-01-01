Джокер

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Суперзлодей вселенной DC Comics
Факт
Носит фиолетовый костюм и сражается при помощи предметов, которые стилизованы под реквизит клоуна и иллюзиониста
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