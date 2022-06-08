Какой будет вторая часть «Джокера»: что скрыто в названии и почему Хоакин Феникс на это согласился

Что такое Folie à Deux – и как это название намекает на возможный сюжет фильма

Folie à Deux – термин из психологии, который обозначает одновременное проявление одинаковой формы психического расстройства у двух близких людей. Фраза Folie à Deux пошла из Франции. «Двойное безумие» – самый подходящий вариант ее корректного перевода на русский язык. В некоторых случаях Folie à Deux переносится сразу на несколько человек.

В фильмах и сериалах уже появлялся Folie à Deux. Так назывался один из эпизодов «Секретных материалов». Навязанное безумие (перенос психоза на окружающих) было и в серии «Симпсонов». Еще один яркий пример – фильм «Глюки» (2006). Там психическое расстройство передавалось от мужчины к женщине: вместе они верили, что заражены маленькими жуками.

Сюжет «Джокера 2» пока не раскрывается, но из-за названия уже появились теории. Есть три основных варианта развития событий:

В сиквеле «Джокера» появится Харли Квин. Это одно из простых объяснений двойного безумия по примеру других фильмов; Folie à Deux может раскрыться и через историю Джокера и Томаса Уэйна. На это указывает возможное объяснение, что Уэйн – настоящий отец Джокера. Актер Уиллем Дефо продвигает мысль, что в сиквеле Джокер столкнется с подражателем. В этом и будет двойное безумие – он писал об этом до появления названия.

Сам Хоакин Феникс уже все знает: