Какой будет вторая часть «Джокера»: что скрыто в названии и почему Хоакин Феникс на это согласился
Режиссер Тодд Филлипс опубликовал подтверждение по подготовке продолжения «Джокера» с Хоакином Фениксом. Напоминаем: первый «Джокер» вышел в 2019 году. Его мировые сборы превысили миллиард долларов при бюджете в 55 миллионов. Теперь Филлипс показал обложку сценария и раскрыл рабочее название нового фильма – Joker: Folie à Deux.
Что такое Folie à Deux – и как это название намекает на возможный сюжет фильма
Folie à Deux – термин из психологии, который обозначает одновременное проявление одинаковой формы психического расстройства у двух близких людей. Фраза Folie à Deux пошла из Франции. «Двойное безумие» – самый подходящий вариант ее корректного перевода на русский язык. В некоторых случаях Folie à Deux переносится сразу на несколько человек.
В фильмах и сериалах уже появлялся Folie à Deux. Так назывался один из эпизодов «Секретных материалов». Навязанное безумие (перенос психоза на окружающих) было и в серии «Симпсонов». Еще один яркий пример – фильм «Глюки» (2006). Там психическое расстройство передавалось от мужчины к женщине: вместе они верили, что заражены маленькими жуками.
Сюжет «Джокера 2» пока не раскрывается, но из-за названия уже появились теории. Есть три основных варианта развития событий:
- В сиквеле «Джокера» появится Харли Квин. Это одно из простых объяснений двойного безумия по примеру других фильмов;
- Folie à Deux может раскрыться и через историю Джокера и Томаса Уэйна. На это указывает возможное объяснение, что Уэйн – настоящий отец Джокера.
- Актер Уиллем Дефо продвигает мысль, что в сиквеле Джокер столкнется с подражателем. В этом и будет двойное безумие – он писал об этом до появления названия.
Сам Хоакин Феникс уже все знает:
Феникс погрузился в образ Джокера – называл это ролью мечты и изучал психологические приемы
«Джокер» (2019) рассказывал историю стендап-комика Артура Флека – его и сыграл Хоакин Феникс. Ответ Феникса на вопросы о возможном выходе сиквела фильма был таким: «Когда мы только начинали съемки, то посчитали Флека интересным героем. В жизни этого парня есть некоторые вещи, которые мы могли бы и дальше исследовать. Но будем ли? Я не знаю».
В 2019 году Тодд Филлипс не скрывал возможность выхода продолжения «Джокера», но опровергал все слухи о сроках. Он подразумевал, что Warner Bros. оценивает успехи и не торопит команду с новыми съемками: «Они просто дают нам время. Если мы во всем разберемся, если Хоакин готов на это, то мы обязательно попробуем. Но пока мы совсем не близки к этому».
Параллельно Филлипс повторял тезис: никаких конкретных планов на сиквел «Джокера» нет. Его слова об этом в том же 2019-м: «Мы изначально представляли его одним фильмом. Вот и все». Warner Bros. все-таки договорилась с Филлипсом о подготовке продолжения «Джокера» в мае 2021 года. На это указывал The Hollywood Reporter, но официальной информации не было.
Как все развивалось дальше:
- Появились факты: Филлипс искал тематический резонанс для нового «Джокера» – кажется, им и стало психическое расстройство Folie à Deux;
- Феникс рассказал, что считает появление в «Джокере» ролью мечты. И указал на бесконечные возможности развития сюжета;
- Оба подтверждали готовность к совместной работе над новым проектом. И говорили об успехе: «Джокер» (2019) имел 11 номинаций на «Оскар».
Хоакин Феникс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. За время съемок в «Джокере» он глубоко погрузился в образ Артура Флека. Вел дневник, где записывал его мысли, рисовал и придумывал шутки для стендапа. При раскрытии героя Феникс изучал психологические приемы и феномен расстройства, брал уроки танцев, копировал образы из 60-х для подбора одежды.
Дата выхода «Джокера 2» не подтверждена. Для написания сценария к работе вернулся Скотт Сильвер – он работал над сценарием «Джокера» (2019) вместе с Тоддом Филлипсом. Новости о выходе нового «Джокера» совпадают со сменой руководства Warner Bros. Майкл Де Лука и Пэм Абди пришли на место Тоби Эммериха. Об этом стало известно только в июне 2022 года.