Брат

Дата выхода
1997 г.
Режиссер
Алексей Балабанов
Лента
Материалы
Не верьте фильму «Брат 3» – он не имеет никакого отношения к «Брату» и использует название для маркетинга
#Брат
По «Брату» выйдет комикс с новыми историями: будут тайная героиня, разные авторы, прошлое Данилы Багрова в армии
#Брат
Лучший фильм Балабанова по мнению всех – «Про уродов и людей»: порнография начала XX века, треск пленки, тяжесть зла. Это ради него он снял «Брата»
#Алексей Балабанов
Как собиралась музыка к фильмам «Брат»: Бодрова чуть не задавили пьяные фанаты на концерте, Шевчук отказал Балабанову из-за сценария
#Брат