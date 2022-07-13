Не верьте фильму «Брат 3» – он не имеет никакого отношения к «Брату» и использует название для маркетинга

Детали по фильму «Брат 3»: почему так называется, кто снимается, какой сюжет

Режиссер Переверзев приходил в подкаст «Сережа и микрофон». Там он впервые раскрыл подробности по названию фильма «Брат 3». Оказалось, что оно связано с деньгами от инвестора. Так все это прояснил Переверзев: «Инвестор посмотрел материалы со съемок и сказал: «Слушай, это же чистая братовщина! Если ты назовешь фильм «Брат 3», я дам тебе денег».

«Коммерсантъ» рассказывал со ссылкой на Переверзева, что бюджет фильма «Брат 3» оценивается минимум в 60 миллионов рублей. Есть и подтверждение от режиссера, что в фильме не будет прямых отсылок к Бодрову и его герою в «Брате» Балабанова. Зато там найдутся стилистические схожести. Ключевой вывод Переверзева: «Это абсолютно другой фильм».

В 2021 году фильм «Брат 3» получил первый тизер. Он идет почти три минуты и по-прежнему доступен на ютуб-канале фильма. Комментарии там напоминают актуальные: люди критикуют «Брат 3» за попытку связи с фильмами Балабанова. Переверзев уже тогда объяснял, что через сюжет фильма зрители найдут объяснение по тройке в названии. Она никак не намекает на продолжение «Брата».