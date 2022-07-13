Не верьте фильму «Брат 3» – он не имеет никакого отношения к «Брату» и использует название для маркетинга
Валерий Переверзев выпускает фильм «Брат 3». Его премьера пока запланирована на осень 2022 года. 11 июля вышел трейлер фильма «Брат 3». Уже на стартовых кадрах указано, что он посвящается маме режиссера и всем погибшим от коронавируса. Самые популярные тезисы из комментариев к видео: все это позорит Балабанова, его фильмы «Брат» и «Брат 2».
Детали по фильму «Брат 3»: почему так называется, кто снимается, какой сюжет
Режиссер Переверзев приходил в подкаст «Сережа и микрофон». Там он впервые раскрыл подробности по названию фильма «Брат 3». Оказалось, что оно связано с деньгами от инвестора. Так все это прояснил Переверзев: «Инвестор посмотрел материалы со съемок и сказал: «Слушай, это же чистая братовщина! Если ты назовешь фильм «Брат 3», я дам тебе денег».
«Коммерсантъ» рассказывал со ссылкой на Переверзева, что бюджет фильма «Брат 3» оценивается минимум в 60 миллионов рублей. Есть и подтверждение от режиссера, что в фильме не будет прямых отсылок к Бодрову и его герою в «Брате» Балабанова. Зато там найдутся стилистические схожести. Ключевой вывод Переверзева: «Это абсолютно другой фильм».
В 2021 году фильм «Брат 3» получил первый тизер. Он идет почти три минуты и по-прежнему доступен на ютуб-канале фильма. Комментарии там напоминают актуальные: люди критикуют «Брат 3» за попытку связи с фильмами Балабанова. Переверзев уже тогда объяснял, что через сюжет фильма зрители найдут объяснение по тройке в названии. Она никак не намекает на продолжение «Брата».
В самом тизере выделяется отсылка, которую сразу понимает зритель. Рэпер Птаха появляется в видео с таким вопросом: «В чем правда?» Он разговаривает с цыганом, который отвечает ему: «Правда в силе». Позже выходило еще несколько тизеров, кадры со съемок и другие видео. Но запомнился именно первый – с тем самым вопросом от Птахи.
Переверзев давал подробности по тизеру в интервью Daily Storm. Там утверждал, что эта фраза Птахи вообще не попадет в оригинальное кино. Переверзев называл тизер заявлением режиссера и не увидел аналогий с Балабановым. Он же неожиданно вспомнил Такеши Китано – тот и сам снимал фильм «Брат». На русском языке работа Китано называется «Брат якудзы» (2000).
«Кинопоиск» объяснял сюжет фильма «Брат 3». Действие происходит в Тамбове, где генеральская дочь влюбляется в уличного художника. Брат-близнец генерала возглавляет преступную группировку. Грабители проваливают задание – так запускается цепочка событий из фильма. Переверзев подтверждал, что пять мини-новелл внутри фильма объединены в одну историю.
Валерий Переверзев выступает в этом фильме сразу в нескольких амплуа: режиссер, продюсер, сценарист, оператор. Со сценарием и обязанностями продюсера ему помогает Юлия Переверзева. Известен и хронометраж фильма «Брат 3» – 110 минут. Съемки проходили в Тамбове и Москве. В них участвовали жители Тамбовской области. Девушка из Тамбова там исполняет главную роль.
Для Александры Вознесенской «Брат 3» станет первым фильмом в карьере. Там же снимаются и культовые актеры Владимир и Юрий Торсуевы. Они известны по главным ролям в мини-сериале «Приключения Электроника». Поучаствовал в съемках и Эрик Робертс – это старший брат Джулии Робертс. «Кинопоиск» пишет, что Робертс участвовал в 681 фильме. Есть среди них и фильм ужасов, который продюсировал Александр Невский.
В фильме снимается и Павел Бессонов. Он запомнился ролью Степана Перепечко в сериалах «Кадетство» и «Кремлевские курсанты». Последнее появление Бессонова было в сериале «Степные волки» (2016). Будет в фильме «Брат 3» бывший участник проекта «Фабрика звезд» Антон Зацепин. Его все знают из-за поп-песни «Ниже ростом только Губин» (2004).
Актеры сами отвечают на негативное отношение к фильму «Брат 3». Рэпер Птаха публично посоветовал всем дождаться выхода самого фильма, а уже потом показывать негатив. Он сделал отсылку к Балабанову и первоначальной негативной реакции на его «Брата». Мы не будем оставлять здесь ссылку на цитату Птахи, потому что там используется матерная лексика.
Почему Алексей Балабанов отказался от съемок фильма «Брат 3»
Актер Виктор Сухоруков рассказывал о разговоре с Алексеем Балабановым по поводу возможного продолжения «Брата». Его объяснение: «Леша сказал такую фразу: «Пусть делает кто хочет, что хочет, я этого делать не буду». Он говорит: «Я не знаю этого времени». И, может быть, именно понимание и чувство времени Лешка победил и с фильмом «Брат» и с фильмом «Брат 2».
Еще в 2019-м другие возможные съемки фильма «Брат 3» анонсировал Стас Барецкий. Тогда же Сухоруков выступал и пояснял, что никаким продолжением «Брата» все подобные проекты никогда не станут. Любой фильм может называться «Брат 3», но из-за смерти Сергея Бодрова-младшего (2002) и Алексея Балабанова (2013) необходимо снимать новую историю.
Проект Барецкого планировался к выходу еще в 2020-м, но в итоге оказался фейковым. Так к нему призывает относиться и Валерий Переверзев. Идея его «Брата 3» появилась раньше, сейчас Переверзев имеет все разрешения на выход фильма. Только сам Переверзев до того разговора с инвестором не планировал называть свою работу «Брат 3». Рабочее название – «Тамбов».
Сам Балабанов в интервью из 2002 года высказал свою реальную позицию по продолжению «Брата». Говорил так в момент, когда Сергей Бодров еще был жив: «Сережа вырос – не только из этого образа, он вообще вырос, сам стал режиссером, причем режиссером хорошим. Поэтому и он не хочет больше играть эту роль, и мне неинтересно придумывать новые жизненные перипетии Данилы Багрова».
Перед смертью Балабанов написал сценарий фильма «Мой брат умер». Мы подробно рассказывали о нем в отдельном материале. В фильме «Мой брат умер» раскрывается история слепого парня. Задумка такая: он видит глазами умершего брата. Сохранилось много деталей: мать героя попадает в клинику, сам он убивает отца. Но с культовым «Братом» все это совсем не связано.
«Брат 3» без участия Алексея Балабанова будет таким: