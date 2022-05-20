По «Брату» выйдет комикс с новыми историями: будут тайная героиня, разные авторы, прошлое Данилы Багрова в армии

В 2022 году исполняется 25 лет с момента выхода фильма «Брат». Главный редактор Bubble Роман Котков рассказал Кинопоиску о работе над комиксом, посвященном фильму.

Bubble специализируется на комиксах. В 2017 году состоялась первая их экранизация – вышел фильм «Майор Гром».

Главное из интервью о комиксах про «Брата»:

📖 С официальным предложением обратилась компания «СТВ», снимавшая фильм. 25-летие фильма объединит множество мероприятий. Сборник комиксов – одна из частей.

📖 Работа над комиксом идет с конца 2021 года.

📖 В нем будут 8-10 историй от разных авторов.

📖 Он не будет адаптацией фильма – это новые истории.

📖 Персонажи Балабанова должны быть похожи на оригиналы, в локациях можно будет узнать и Москву, и Петербург, и США.

📖 Одна из героинь будет неожиданной – это сюрприз. Еще один – возможно, что-то новое будет о прошлом Данилы. И еще один – будет известно, что произошло после возвращения Татарина из Америки.

📖 По словам Коткова, выпуск комикса под такой известный фильм – возможность выразить уважение, это и хотелось сделать.

Фильм «Брат» был выпущен в 1997 году. При бюджете в $10 тысяч сборы составили более $500 тысяч. Через три года появилось продолжение – фильм «Брат 2».