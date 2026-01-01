Эмбер Херд

Дата рождения
22 апреля 1986 г.
Инфо
Американская актриса
Лента
Материалы
«Это смерть Metoo»: как общество осмысляет суд Джонни Деппа и Эмбер Херд и что видит в этой истории
#Джонни Депп
Разбираем итоги суда Джонни Деппа и Эмбер Херд: почему присяжные поверили ему и почему выплата такая большая (15 млн!)
#Джонни Депп
Все обсуждают ссору Джонни Деппа и Эмбер Херд: иск на 50 млн, суд в прямом эфире, оторванный палец, синяки на ее лице и фекалии в его постели
#Джонни Депп