Джейсон Стэтхэм

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Великая роль Брэда Питта – цыган из «Большого куша». Он сам попросился в фильм, выдумал акцент и учился боксу
#кино
Джейсон Стэтхэм прыгал в воду и фанател от советской сборной. Сейчас – пашет в зале шесть раз в неделю
#Джейсон Стэтхэм
Теперь все креативно открывают бутылки. Закрывают глаза, бросают шайбу, размахивают коньками
#BottleCapChallenge