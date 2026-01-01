Джейсон Стэтхэм

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Джейсон Стэтхэм ударом ноги отвинтил крышку с бутылки – 5 млн просмотров за три часа. Это флешмоб бойца UFC
#Джейсон Стэтхэм