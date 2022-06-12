UFC 275

Дата проведения
12 июня 2022
Место проведения
Сингапур
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MMA
UFC 275: прогноз на бой Шевченко – Сантос, 12 июня 2022 года
#UFC
MMA
UFC 275: во сколько начало боя Шевченко – Сантос, 12 июня 2022 года
#UFC
MMA
Где смотреть бой Шевченко – Сантос: во сколько прямая трансляция боя, UFC 275, 12 июня 2022 года
#UFC