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Это самый волнительный бой Хабиба – он вывел на последний бой брата, который когда-то выводил на первый бой его
#Шамиль Завуров
Хабиб выкупил промоушен, где его отец был почетным президентом. Цель – продвижение бойцов и контракты с UFC
#Хабиб Нурмагомедов