Жаирзиньо Розенструйк

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Не смотрели UFC 249? Краткие итоги по всем боям – в нашем тексте
#UFC
Бойцу UFC выбили часть губы. Даже в таком виде он улыбался и шутил
#Алистар Оверим