Усман Нурмагомедов

Дата рождения
17 апреля 1998 г.
Факт
Тренировался у дяди - Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба Нурмагомедова
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MMA
Усман Нурмагомедов призвал всех успокоиться – это реакция на новость о его задержании по подозрению в наезде на полицейского
#Усман Нурмагомедов
MMA
Усман Нурмагомедов выиграл бой удушающим приемом на турнире Bellator 269
#Усман Нурмагомедов
MMA
Брат Хабиба Усман Нурмагомедов победил в дебютном поединке на Bellator
#Усман Нурмагомедов