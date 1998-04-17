Усман Нурмагомедов

Дата рождения
17 апреля 1998 г.
Факт
Тренировался у дяди - Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба Нурмагомедова
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Брат Хабиба Усман Нурмагомедов задержан – его машина сбила полицейского. Но всех успокаивает и постит фото из спортзала
#Усман Нурмагомедов