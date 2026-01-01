Бен Аскрен

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Бокс
Блогер Джейк Пол нокаутировал Бена Аскрена в первом раунде
#Джейк Пол
MMA
5 секунд – теперь это самый быстрый нокаут UFC. Ауч, очень жесткий удар
#Хорхе Масвидаль