Хавьер Мендес

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Тренер Хабиба чуть не закончил карьеру, когда его боец наглухо вырубил любителя. Тот временно потерял память и задавал одни и те же вопросы
#Хавьер Мендес
Что Хабиб будет делать после завершения карьеры: станет тренером, раскрутит бизнес, займется сельским хозяйством
#Хабиб Нурмагомедов
Как и с кем Хабиб готовится к бою с Гейджи – первому после смерти отца
#Хабиб Нурмагомедов