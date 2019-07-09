Сын Хаджи – уже суперзвезда внутри страны. Стал капитаном в 16 лет, забил с углового, поднял молодежку

• Рассуждая о неудавшейся карьере сына в «Фиорентине», Георге Хаджи рассказывал историю о том, как в последнем матче Примаверы ему и Федерико Кьезе посоветовали выложиться на 100%. Парни обыграли «Ювентус» в гостях 3:0, Хаджи-младший даже забил, но в первую команду из них двоих взяли только Кьезу. Георге считает, что кто-то в итальянском клубе просто заблокировал передвижение Яниса командой выше.

• Дриблинг, точный пас, креативность, отличный удар – все это известные качества Яниса Хаджи, которые он ярко высветил на прошедшем Евро U-21. Сборная Румынии дошла до полуфинала, а Хаджи забил два мяча. Кроме того, в карьере Яниса уже есть и гол прямым ударом с углового. Вышло круто:

• Если бы не футбол, Янис Хаджи стал бы баскетболистом – он его обожает, рубится в NBA 2K19 на PlayStation и фанатеет от Стефа Карри. В нем Хаджи особенно выделяет, что Карри стал лучшим, несмотря на посредственные физические данные.

У Яниса Хаджи на родине очень хорошая пресса, и здесь отец уже не при чем. Все бывшие игроки сборной называют Яниса суперталантом, который даже может затмить отца. Тем боле тот сам считает так же. Интерес к сыну есть даже у «Барселоны», которая, по данным Gsp.ro, готова заплатить 7-8 миллионов евро за румына. Сам Янис хочет только одного: «Готов играть где угодно, лучший вариант – перейти туда, где я точно буду на поле, где во мне будут заинтересованы».