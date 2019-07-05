Месси постоянно обыгрывает Агуэро в FIFA и злится, когда он допоздна смотрит телевизор. Почему это так мило?

За два дня до старта Кубка Америки-2019 Лео Месси опубликовал в инстаграме фото с калебасом. На фоне – спящий Серхио Агуэро. «Пьем мате с соседом по комнате», – подписал пост Месси. Позже Агуэро пришел в комментарии: «Будильник не сработал».

Такие шутки – обычная тема, потому что Месси и Агуэро дружат уже очень давно. Их история: от случайного знакомства и сблизившей их трагедии до открытого троллинга и семейных посиделок.

Агуэро тоже могли звать Лионелем. Не разрешили местные власти

Район Ла Вилла Итати в аргентинском Кильмесе – суровые трущобы, где на узких улицах в поисках работы и денег живет 50 тысяч человек. Здесь в двухкомнатной железобетонной коробке ютилась семья Серхио Агуэро: родители, он сам и шесть его братьев и сестер. Когда Агуэро вызывали в сборную Аргентины U-15, из-за финансовых проблем он часто оставался ночевать на базе – за обратную дорогу просто нечем было платить.

Агуэро родился, когда его родители были еще несовершеннолетними и не состояли в браке. В таких случаях по закону в свидетельстве о рождении прописывается только фамилия матери – Агуэро. Местное законодательство ограничило родителей и в другом: они хотели дать сыну второе имя Лионель, хотя доступным был только один вариант – Леонель. С такой же проблемой когда-то столкнулся отец Агуэро – и он тоже Леонель.

Месси родился на год раньше Агуэро. В Росарио его жизнь была более простой и беззаботной, а власти сразу одобрили имя Лионель. В 13 лет вместе с отцом он переехал в Барселону, чтобы пробиться в Ла Масию. Дальше вы все знаете сами.