Тут мнение, что Маркизио в «Зените» – это не стыд и не провал

Клаудио Маркизио уходит из «Зенита». Суперусиление, каким оно виделось в сентябре прошлого года, таковым не стало. 15 матчей, один гол с игры, 3,5 млн евро в год на зарплату (а по данным, например, итальянского «Евроспорта» – вообще 6,5 млн), но ничего особенного кроме громкого имени.

Вот так история и завершилась.

Неудача? Бесспорно. Провал? Совсем нет.